1088 Помогите!!! 29баллов
Математика
1088 Помогите!!! 29баллов
Ответ(ы):
Гость:
Перпендикуляр эт 90 градусов вот так получается
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