(10sin40° · sin50°) / sin 100°

Алгебра
(10sin40° · sin50°) / sin 100°
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(10sin40° · sin50°) / sin 100° = 5
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