10слов с 2 скланением муржского рода с аканчанием о е но в единственом чеслн

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10слов с 2 скланением муржского рода с аканчанием о е но в единственом чеслн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило второго склонения гласит, что при нем мужской род имеет НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ, а средний род ОКОНЧАНИЕ О, Е Мужской род: 1. Конь 2. Дом 3. Волк 4. Арбуз 5. Олень 6. Аквариум 7. Цветок 8. Двор  9. Город 10. Холод Средний род 1.Железо 2.Утро 3.Солнце 4.Сено 5.Здание 6.Поле 7.Окно 8.Небо  9.Дерево 10.Чудовище
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