Каковы причины кризиса в Германии

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1. Именно на протяжении последнего, 1918 года войны, немецкая армия одержала несколько крупных побед. В марте 1918 года в Брест-Литовске был подписан победоносный договор с большевистской Россией. Согласно его пунктам, от России были отторгнуты Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия до реки Днепр. Россия обязывалась признать независимость Украины и Финляндии и произвести полное разоружение. На отошедших территориях находились 79% железорудных бассейнов страны и 89% ее угольных месторождений. В мае 1918 года был подписан мирный договор Германии с Румынией, согласно которому рейх превратился в экономического диктатора на территории Румынского королевства. Оба договора сразу превратили Германию в господствующую экономическую силу Европы к востоку от Рейна и дали ей возможность сосредоточить основные военные силы на важнейшем из фронтов - Западном. В результате немецкое наступление на Западе весной 1918 года завершилось несколькими значительными победами. 2. Когда верховное командование немецкой армии приказало своим войскам сложить оружие, фронт находился за пределами Германии, и ни один вражеский солдат еще не ступил на землю рейха. Эти факты послужили удобной основой для создания мифа о "ноже в спину". В действительности же, вопреки победам и положению войск на фронтах, состояние немецкой армии было совершенно отчаянным. Во-первых, несмотря на весенние успехи, колесо Фортуны стало поворачиваться в сторону противников Германии именно во второй половине 1918 года: 8 августа британские войска прорвали линию германского фронта, этот день Людендорф назвал "черным днем немецкой армии" - именно тогда верховное командование осознало необходимость срочных переговоров о мире. В сентябре к линии фронта Антанты подошли американские корпуса, и превосходство сил союзников стало уже абсолютным. Во-вторых, все главные союзники Германии сдались на милость победителя: 29 сентября капитулировала Болгария, 4 октября запросила о прекращении огня Австро-Венгрия, после чего империя Габсбургов распалась, наконец, 30 октября капитулировал последний союзник - Оттоманская империя. В-третьих, все больше нарастало недовольство внутри немецкого общества. Наступал пятый год войны, все более увеличивалась острая нехватка продуктов и товаров, и складывающаяся ситуация казалась для рейха безнадежной. А. Г. Никольс описывает происходящее следующим образом: "Тяготы войны, ее муки повлияли на гражданское население. Нехватка рабочей силы и лошадей негативно сказалась на сельском хозяйстве. Больше всего страдали от нехватки продуктов промышленные рабочие в городах, их повсеместное недовольство стало выливаться в демонстрации протеста. Боевой дух войск подрывали как несчастья тыла, так и зрелище бесчисленных смертей на фронте. Правда, непосредственно в боевых частях еще соблюдалась дисциплина, но зато военные лагеря на территории Германии оказались заполнены небоеспособными солдатами - ранеными, контужеными и душевнобольными, а также политически неблагонадежными: они-то и превратились в фактор, возбуждающий недовольство в среде новобранцев, обучавшихся там перед отправкой на фронт. С другой стороны, государственная власть была не подготовлена к серьезной борьбе с мощной волной внутреннего недовольства. Силы полиции были ослаблены призывом на фронт ее лучших кадров. Действия армии и гражданской администрации не всегда были достаточно согласованы. Словом, к моменту, когда Гинденбург и Людендорф приняли решение о том, что Германия должна прекратить огонь, ситуация в стране стала очень неустойчивой". Политические последствия поражения и изменения во внутренней политике Решение генштаба о прекращении войны явилось толчком для процессов, имевших в дальнейшем множество непредвиденных последствий. Поражение Германии было как бы катализатором новых явлений как во внутренней политике, так и в международных делах, и привело к социально-психологическим потрясениям самих основ общества. Выбери то что нужно