Обмен веществ и превращение энергии пронсходящие в клетках всех живых организмов,свиведетельвуют и том что клетка единица

Биология
Обмен веществ и превращение энергии пронсходящие в клетках всех живых организмов,свиведетельвуют и том что клетка единица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнедеятельности организмов 
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