Помогите 8.18,8.19,8.20 7 класс алгебра
Английский язык
Помогите 8.18,8.19,8.20 7 класс алгебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто на ютубе набери (Упражнение 8.18. Алгебра 7 класс Мордкович А.Г.) и тебе выдадут канал там всё правильно и так же наберёшь остальные задания и всё 5 у тебя в кармане)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася взял в школу 18 конфет. Три он съел по дороге. Каждый раз, когда Вася съедал кон??ету в школе, он угощал конфетой Машу или Дашу, причём три ра...
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО. образуйте множественное число от следующих существительных: A bag, a fox
Алгебра
Укажите значение переменной,при постановке которого в предложение оно 2,4x-1,5=5,7 станет истинным высказыванием