Как решить 56*n:32*n?
Математика
Как решить 56*n:32*n?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56n/32n=56/32=7/4=1 3/4
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