11. Подчёркнутое слово является главным в словосочетании а) из-за друга огорчитьс?? б) слегка расстроенный в) стремление выучить г) тронуться в путь д) абсолютно верно 12. Составное именное сказуемое есть в предложении а...

Русский язык

11. Подчёркнутое слово является главным в словосочетании а) из-за друга огорчитьс?? б) слегка расстроенный в) стремление выучить г) тронуться в путь д) абсолютно верно 12. Составное именное сказуемое есть в предложении а) Русскую печь мать топить не умела. б) Мы с приятелем вдвоём замечательно живём. в) Неожиданно я стал объектом сплетен. г) Он стал постигать искусство обмана. 13. В предложении: « Я познакомился с её мужем – известным художником» словоформа «художником» является а) определением б) приложением в) обстоятельством г) дополнением 14. К односоставным относится предложение а) С братом он поговорит сам. б) Находить предметы – очень увлекательное занятие. в) Идёшь, бывало, по опавшей листве и любуешься. г) Грязный и жалкий трактирчик, закопчённый потолок, сырые стены. д) Простите меня за всё. 15. В приведённом ниже предложении количество грамматических основ равно а) 4 б) 5 в) 6 г) 7 Я уже оделся, чтобы идти домой, и шёл по сцене, направляясь к выходу, когда он хлопнул меня по плечу, – никогда не забуду того зрелища, которое представилось моим глазам, когда я оглянулся.

Автор: Гость