√ 11 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Участники соревнований, занявшие 2 и 3 места вместе получили столько же, сколько и победитель. На 24 000 руб приходится 2 части , тогда на 1 часть приходится 24 000:2=12 000 (руб) Участнику, занявшему 2 место, выплатили 12 000*3=36 000 (руб) . Вместе 2 и 3 участники соревнований получили 24 000+36 000=60 000 (руб). Победитель поучил 60 000 руб .