11. Рисунок состоит из маленьких точек(пикселей). Сколько, примерно, пикселей содер??ит рисунок, если на 1 дюйм приходится 250 точек, а размер рисунка 10 х 15 см. (1 дюйм = 2,5 см) A) 150; B) 1500; C) 6000; D) 93750.
Информатика
11. Рисунок состоит из маленьких точек(пикселей). Сколько, примерно, пикселей содер??ит рисунок, если на 1 дюйм приходится 250 точек, а размер рисунка 10 х 15 см. (1 дюйм = 2,5 см) A) 150; B) 1500; C) 6000; D) 93750.
Ответ(ы):
Гость:
10/2.5=4 15/2.5=6 6*4=24 количество дюймов 24*250=6000 пикселей
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