11. Рисунок состоит из маленьких точек(пикселей). Сколько, примерно, пикселей содер??ит рисунок, если на 1 дюйм приходится 250 точек, а размер рисунка 10 х 15 см. (1 дюйм = 2,5 см) A) 150; B) 1500; C) 6000; D) 93750.

Информатика

11. Рисунок состоит из маленьких точек(пикселей). Сколько, примерно, пикселей содер??ит рисунок, если на 1 дюйм приходится 250 точек, а размер рисунка 10 х 15 см. (1 дюйм = 2,5 см) A) 150; B) 1500; C) 6000; D) 93750.

Автор: Гость