11.Укажите количество грамматических основ в предложении 44. Ответ запишите цифрой. (44)Мальчику хотелось сказать, что шофёр ошибся, что раненый боец Бахтюков ему не отец, а чужой человек, что ему стало плохо, что он его вст...

Русский язык

11.Укажите количество грамматических основ в предложении 44. Ответ запишите цифрой. (44)Мальчику хотелось сказать, что шофёр ошибся, что раненый боец Бахтюков ему не отец, а чужой человек, что ему стало плохо, что он его встретил по дороге на каток и помог добраться до дома.

Автор: Гость