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помогите физика не моё
Физика
помогите физика не моё
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Эрстед открыл действие тока на магнитную стрелку. Ответ (3)
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