помогите физика не моё

Физика
помогите физика не моё
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрстед открыл действие тока на магнитную стрелку. Ответ (3)
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