11 задание помогите пожалуйста

Математика
11 задание помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 вариантов. По одному подставляешь: например математика,информатика,русский,английский английский,русский,информатика,Математика математика,информатика,английский,русский и т.д.
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