11-жаттығу СРОЧНО!!!!!!
Қазақ тiлi
11-жаттығу СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маса адамдарды,жануарларды шагады.Ит ботен адам келсе уреди.Жуйрик ат жарысты.Мысык карны ашканда сут сурап мяулайды. Етистиктер:шагады,уреди,жарысты,мяулайды.
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