(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)РЕШИТЬ!!!!
Математика
(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)РЕШИТЬ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)=16,05
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