(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)РЕШИТЬ!!!!

Математика
(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)РЕШИТЬ!!!!
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Гость:
(12,34-11,49)+15,75-(8,79-7,99)=16,05
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