12 рабочих вытачивают детали за 88 часов скока рабочих вытачат эти детали за 33 часа
Математика
12 рабочих вытачивают детали за 88 часов скока рабочих вытачат эти детали за 33 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один рабочих в час делает х деталей, тогда 12 рабочих -12х за 1 час, а за 88часов 12х*88=1056х -столько деталей всего а если за 33 часа то надо 1056х:33=32х значит нужно32 рабочих
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