12 рабочих вытачивают детали за 88 часов скока рабочих вытачат эти детали за 33 часа

Гость: Гость:

Пусть один рабочих в час делает х деталей, тогда 12 рабочих -12х за 1 час, а за 88часов 12х*88=1056х -столько деталей всего а если за 33 часа то надо 1056х:33=32х значит нужно32 рабочих