Соченение на тему памятный день,весёлое происхождение,интересная встреча
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Соченение на тему памятный день,весёлое происхождение,интересная встреча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересная встреча. был летний , солнечный день. я с друзьями гуляла по пляжу. нам на встречу шла необычная особа. это было девушка 15 лет одетая в зелёный купальник. на голове у неё была дулька. нам стало очень интересно и мы подошли к ней. оказалось,что эта девушка приехала из Лондона и говорила на английском. так как я владела этим языком мы узнали , что звали девушку Эмма. Ей и в правду было 15 лет. Поговорив с ней и прогулявшись мы пошли домой. нам очень понравилась эта встреча.
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