Что такое иконопись срочно надо кто напишет дам 500 голосов в вк или стим аккаунт со скинами тайными
История
Что такое иконопись срочно надо кто напишет дам 500 голосов в вк или стим аккаунт со скинами тайными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иконопись - вид живописи, предназначенный для создания священных изображений - икон.
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