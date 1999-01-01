Что такое иконопись срочно надо кто напишет дам 500 голосов в вк или стим аккаунт со скинами тайными

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Что такое иконопись срочно надо кто напишет дам 500 голосов в вк или стим аккаунт со скинами тайными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иконопись - вид живописи, предназначенный для создания священных изображений - икон.
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