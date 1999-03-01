Докажите, что 2016^3-1999^3 делится на 17
Математика
Докажите, что 2016^3-1999^3 делится на 17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016×3-1999×3=51 51:17=3 Другое решение : 2016√3-1999√3=17√3
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