Розміщення яких гір світу не повязане з сучасними межами літосферних плит

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Донецька складчаста споруда — тектонічна споруда на Півд.-Сх. України, частина Донецького прогину в межах Донецької і Луганської областей України та Ростовської обл. Росії.Донецька складчаста споруда утворилася в результаті герцинської складчастості на місці субгеосинклінального прогину, що активно розвивався з кінця середньодевонської до початку ранньопермської епохи. В мезозої та кайнозої тут проявилися слабкі тектонічні рухи альпійської складчастості. Донецька складчаста споруда є синклінорієм.