Петя разложил в 7 корзинок грибы по mштук в каждою и ещё 8 грибов у него осталось. Со??таве формулу для вычисления количества R грибов которые были у Пети и вычислите это количество если :m=16, m=34

Математика

Петя разложил в 7 корзинок грибы по mштук в каждою и ещё 8 грибов у него осталось. Со??таве формулу для вычисления количества R грибов которые были у Пети и вычислите это количество если :m=16, m=34

Автор: Гость