Петя разложил в 7 корзинок грибы по mштук в каждою и ещё 8 грибов у него осталось. Со??таве формулу для вычисления количества R грибов которые были у Пети и вычислите это количество если :m=16, m=34
Математика
Петя разложил в 7 корзинок грибы по mштук в каждою и ещё 8 грибов у него осталось. Со??таве формулу для вычисления количества R грибов которые были у Пети и вычислите это количество если :m=16, m=34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если m=16 1) 7×16=112 (гр) - разложил 2) 112+8=120 (гр) - всего R=7×m+8 2) если m=34 1)7×34=238 (гр) - разложил 2) 238+8=246 (гр) - всего R=7×m+8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Математика