Запиши ,какое это число: Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числа, а число десятков на два меньше этой суммы. Это число_________
Математика
Запиши ,какое это число: Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числа, а число десятков на два меньше этой суммы. Это число_________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число -72 или 72
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