Запиши ,какое это число: Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числа, а число десятков на два меньше этой суммы. Это число_________

Математика

Запиши ,какое это число: Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числа, а число десятков на два меньше этой суммы. Это число_________

Автор: Гость