В первой пачке 38книг .Это в 2раза больше,чем книг во второй пачке.А в третьей пачке ??ниг на 4 больше,чем в первой и второй пачках вместе . Сколько книг в трех пачках?
Математика
В первой пачке 38книг .Это в 2раза больше,чем книг во второй пачке.А в третьей пачке ??ниг на 4 больше,чем в первой и второй пачках вместе . Сколько книг в трех пачках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38/2=19 книг во второй пачке 38+19=57 книг в первой и во второй пачке вместе 57+4=61 (книг) в третьей пачке 38+19+61=118 книг в трех пачках
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