В первой пачке 38книг .Это в 2раза больше,чем книг во второй пачке.А в третьей пачке ??ниг на 4 больше,чем в первой и второй пачках вместе . Сколько книг в трех пачках?

Математика

В первой пачке 38книг .Это в 2раза больше,чем книг во второй пачке.А в третьей пачке ??ниг на 4 больше,чем в первой и второй пачках вместе . Сколько книг в трех пачках?

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