Ребята ,помогите пожалуйста,очень срочно.Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за который поезд пройдет путь 8∙10^2м.

Физика

Ребята ,помогите пожалуйста,очень срочно.Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за который поезд пройдет путь 8∙10^2м.

Автор: Гость