Ребята ,помогите пожалуйста,очень срочно.Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за который поезд пройдет путь 8∙10^2м.
Физика
Ребята ,помогите пожалуйста,очень срочно.Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за который поезд пройдет путь 8∙10^2м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v0*t+(a*t²)/2 v0=0 S=(a*t²)/2 t²=2*S/a t=√(2*S/a) t=√(2*8*10^2/1)=√16*10²=40c
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