Помогите СРОЧНО!!! Номер 403 б Заранее спасибо☺

Математика
Помогите СРОЧНО!!! Номер 403 б Заранее спасибо☺
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Автор: Гость
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Гость:
Блин а написать лень?
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