Var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c) then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end else writeln ('треуголь...

Информатика

Var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c) then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end else writeln ('треугольник не равносторонний'); end. ошибка Операция '=' не применима к типам boolean и real что сделать?

Автор: Гость