Var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c) then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end else writeln ('треуголь...
Информатика
Var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c) then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end else writeln ('треугольник не равносторонний'); end. ошибка Операция '=' не применима к типам boolean и real что сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If (a=b=c) then Неправильно заданное условие. Попробуй так: if (a=b) and (b=c) then
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