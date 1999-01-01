Подчеркни главные члены предложения.Напиши части речи.Выпиши словосочетания. В т??плый влажный песок упало семя сосны.

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Подчеркни главные члены предложения.Напиши части речи.Выпиши словосочетания. В т??плый влажный песок упало семя сосны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены: Семя-подлежащее Упало-сказуемое. Части речи: В-предлог, Теплый- прилагательное,Влажный-прилагательное,Песок-существительное,Упало-глагол,Семя-существительное,Сосны-существительное. Словосочетания- Семя чего? сосны. Упало во что? в песок. Песок какой? теплый,влажный
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