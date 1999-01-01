Морфологический разбор слова "неподвижно"
Русский язык
Морфологический разбор слова "неподвижно"
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Не - представка Подвиж - корень Н - суффикс О - суффикс
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