Две швеи работали одинаковое время. Первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нал??вочки в час. Сколько под одьяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододьяльника??????????????????????????????...

Математика

Две швеи работали одинаковое время. Первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нал??вочки в час. Сколько под одьяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододьяльника?????????????????????????????????????????????????

Автор: Гость