Две швеи работали одинаковое время. Первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нал??вочки в час. Сколько под одьяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододьяльника??????????????????????????????...
Математика
Две швеи работали одинаковое время. Первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нал??вочки в час. Сколько под одьяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододьяльника?????????????????????????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4 ч. работала 1 швея 4*2=8 пододеяльников сшила вторая работница
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