12(x+2)(x-4)-24(2x+14) с решением пожалуйста)
Алгебра
12(x+2)(x-4)-24(2x+14) с решением пожалуйста)
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