Запишите решение задачи. Если из задуманного числа 17, затем к разности прибавить 21, то получиться 46. Найдите задуманное число.

Математика

Запишите решение задачи. Если из задуманного числа 17, затем к разности прибавить 21, то получиться 46. Найдите задуманное число.

Автор: Гость