Запишите решение задачи. Если из задуманного числа 17, затем к разности прибавить 21, то получиться 46. Найдите задуманное число.
Математика
Запишите решение задачи. Если из задуманного числа 17, затем к разности прибавить 21, то получиться 46. Найдите задуманное число.
Ответ(ы):
Гость:
46-21+17=42 т.е. 42-17+21=46
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