Яблоня ниже сливы на 40 см. но выше груши на 60 см. На сколько сантиметров слива выше ??руши?

Математика

Яблоня ниже сливы на 40 см. но выше груши на 60 см. На сколько сантиметров слива выше ??руши?

Автор: Гость