Помогите решить! У нас в школе новая училка а мы этого не проходили
Математика
Помогите решить! У нас в школе новая училка а мы этого не проходили
Ответ(ы):
Гость:
1)11x=55 x=5 2)3x=6+3 3x=9 x=3 3)10a=92-2 10a=90 a=9
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