Вставить букву первую. .. ежать,..ежать,.. ежать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ол??ть,.. олоть,.. олоть,.. олоть
Русский язык
Вставить букву первую. .. ежать,..ежать,.. ежать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ешать,.. ол??ть,.. олоть,.. олоть,.. олоть
Ответ(ы):
Гость:
Бежать, лежать, вешать, решать, мешать, молоть, колоть, полоть.
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