19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я тебе хлебной ...................... и огароч...к ................ .

Русский язык
19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я тебе хлебной ...................... и огароч...к ................ .
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Ответ(ы):
Гость:
Дам я тебе хлебной корочки и огарочек свечи
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