19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я тебе хлебной ...................... и огароч...к ................ .

Русский язык

19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я тебе хлебной ...................... и огароч...к ................ .

Автор: Гость