Сравнить 6км 5м 6км 50дм

Математика
Сравнить 6км 5м 6км 50дм
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Гость:
6км 5м=6005м 6км 50дм=6005М 6005=6005
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