Помогите написать сочинение по роману"Герой нашего времени " на тему: Виновен ли П??чорин в гибели Беллы ?

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Печорин – один из ярчайших образов русской литературы XIX века. Собирательный образ типичного представителя общества тридцатых годов девятнадцатого столетия. Печорин пожизненно одинок, жизнь дл. него скучна и никакие светские развлечения не занимают его ищущую душу. Григорий Александрович слишком умён, чтобы поддаться губительному влиянию высшего общества, но в этой самоуверенности он мнит себя избранным. Ему хочется великого дела и всё остальное кажется ему мелким – даже дружба, даже любовь. Ведая об идеале, герой сталкивается с реальностью светской жизни и не находит этого идеала. Он видит лишь гонения на талант. Григорий не задумывается о других и не думает вовсе о том, что его действия могут погубить судьбы близких, повредить окружающим. Всё поколение вянет без борьбы, не чувствует грани между добром и злом. Царствует общее презрение к миру, байронизм. С одной стороны он стремится делать благое дело, но в тоже время не понимает, что такое делать добро. Жестоко играет с Бэлой, не ценит добра, которое совершают его друзья. Глубокий анализ невозможен без скепсиса. Глубокое познание всегда рождает сомнение, поиск чего-то достойного, невозможного идеала. И анализ этот герой применяет даже к любви, всё пытаясь найти, выяснить, вывести на чистую воду. Главная трагедия поколения Печорина – равнодушие к добру и злу. Этакий демонизм, который от «Демона» до «Героя нашего времени» присутствует во многих персонажах Лермонтова. Демонизм в данном контексте – это стремление к саморазрушению. Герои одновременно рушат всё на своём пути, их поиск изначально бесплоден. Уникальный ум Печорина соседствует с низкими и пошлыми поступками, с гордыней и эгоизмом, суевериями и полнейшим, слепым скептицизмом. Эту «болезнь» умной безнравственности Михаил Юрьевич лишь обозначает, но не даёт рецепта.