Назовите систему которая включает в себя подсистемы аппаратного обеспечения про??рамного обеспечения и информационных ресурсов

Информатика

Назовите систему которая включает в себя подсистемы аппаратного обеспечения про??рамного обеспечения и информационных ресурсов

Автор: Гость