Кусок латуни массой 5 кг содержит 3 кг меди. Какую часть этого куска составляет мед???Вырази полученную часть в процентах Умоляю помогите!!!

Математика
Кусок латуни массой 5 кг содержит 3 кг меди. Какую часть этого куска составляет мед???Вырази полученную часть в процентах Умоляю помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Медь состовляет 3/5 куска 3:5*100=60%
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