Перечислить свойства функции!!!!!!
Алгебра
Перечислить свойства функции!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
!...!(Знаки оклику вважай квадратними дужками) D(y)=! -5;5! E(y)=! 0;1! u (3;8! Зростає !-5;-1! u !0;5! Спадає !-1;0! f(x)>0 x є R f(x)<0 x є (Пустое множество) Нулі:=0
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