Ребят помогите, мне задали:отметить на контурной карте крупные месторождения гор??чих полезных ископаемых, рудных и не рудных полезных ископаемых. просто если знаете напишите где они находятся
География
Ребят помогите, мне задали:отметить на контурной карте крупные месторождения гор??чих полезных ископаемых, рудных и не рудных полезных ископаемых. просто если знаете напишите где они находятся
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какая карта и атлас, обычно на карте отмечается все это значками, а в углу или на форзаче обозначение этих знаков)
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