Каждые 3 минуты Лика рисует 17 бабочек. Сколько бабочек нарисует Лика за12 минут? P.S. с пояснениями, спасибо!

Математика
Каждые 3 минуты Лика рисует 17 бабочек. Сколько бабочек нарисует Лика за12 минут? P.S. с пояснениями, спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*17/3=68 бабочек нарисует за 12 минут
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