Каждые 3 минуты Лика рисует 17 бабочек. Сколько бабочек нарисует Лика за12 минут? P.S. с пояснениями, спасибо!

Математика

Каждые 3 минуты Лика рисует 17 бабочек. Сколько бабочек нарисует Лика за12 минут? P.S. с пояснениями, спасибо!

Автор: Гость