Подберите к существительному царство имя прилагательное из сказки золотая рыбка
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Подберите к существительному царство имя прилагательное из сказки золотая рыбка
Ответ(ы):
Гость:
Может,царский? Но предупреждаю,я точно не знаю.
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