Как пишется сочинение по литературе

Литература
Как пишется сочинение по литературе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например тема осень пишешь: я люблю осень.В осени золотый листья. Соченинение-это описание темы с ещё чем-то.
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