Помогите плиз умоляюн сделать англиский номер 3

Английский язык
Помогите плиз умоляюн сделать англиский номер 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По моему мнению тут все past continuous, могу ошибаться
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