Бассейн наполняется двумя трубами за 6 часов.Первая труба заполняет его на 5 часов скорее чем вторая.За сколько времени каждая труба действуя отдельно,может наполнить бассейн?
Математика
Бассейн наполняется двумя трубами за 6 часов.Первая труба заполняет его на 5 часов скорее чем вторая.За сколько времени каждая труба действуя отдельно,может наполнить бассейн?
Ответ(ы):
Гость:
6часов что тут решать ?
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