Бассейн наполняется двумя трубами за 6 часов.Первая труба заполняет его на 5 часов скорее чем вторая.За сколько времени каждая труба действуя отдельно,может наполнить бассейн?

Математика

Бассейн наполняется двумя трубами за 6 часов.Первая труба заполняет его на 5 часов скорее чем вторая.За сколько времени каждая труба действуя отдельно,может наполнить бассейн?

Автор: Гость