Каму относица курица к траваядным всеядным или к плотоятным .
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Каму относица курица к траваядным всеядным или к плотоятным .
Ответ(ы):
Гость:
Всеядным. Курицы так же охотно едят мясо. Но в большую сторону они травоядныею
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