2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2...

Математика

2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2 513 = 4 1113 ; б) 6 37 – у = 3 57 . 5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 8 56 ?

Автор: Гость