2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2...
Математика
2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2 513 = 4 1113 ; б) 6 37 – у = 3 57 . 5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 8 56 ?
Ответ(ы):
Гость:
2)14км=14 000м.9мин=540сек.Чтобы найти скорость.мы расстояние делим на время.Получаем,что скорость автомобиля равна 1,5км/мин 3)40:8=5 - 1/8 часть учеников5*5=25 учеников знамаются спортом 4)х=38600, y=280 5) 8*6/6+5/6= 53/6 ОТВЕТ: 53
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