Во сколько раз 54 больше чем 9 на сколько единиц 54 больше чем 9.
Математика
Во сколько раз 54 больше чем 9 на сколько единиц 54 больше чем 9.
Ответ(ы):
Гость:
В 6 раз больше, на 45 больше чем 9
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