Усний твір на тему ( Квартира)

Гость: Гость:

Коли входиш у квартиру, відразу виявляєшся у великій і просторій прихожей. — вішалка й шафа, біля іншої — трюмо. Поруч — двері в кухню, а з іншого боку, праворуч, вхід у нашу кімнату й спальню батьків. Дитяча кімната в нас простора й світла, з виходом на лоджію. Господарюємо в» детской ми із братом удвох. У нашій кімнаті коштують два ліжка: моя й Митина. Лівий кут займають платтяну шафу й шафу для іграшок і книжок. У нас гарна бібліотека, де зібрані самі цікаві книжки. Біля стіни, праворуч, коштують письмовий стіл із книжковими полками й тумбочка для магнітофона й телевізора. За письмовим столом я роблю уроки, малюю; чесно говорячи, він не завжди виглядає охайно, тому мама іноді гнівається на мене. На книжкових полках коштують підручники й книжки із серії «Дитяча енциклопедія», які я час від часу люблю перегортати. Серед книг є небагато вільного місця, там у мене лежать- гарні камінчики, знайдені в горах, гірська осока, листи різних рослин з Никитского ботанічного саду. Все це акуратно розставлено, і щоранку, відкриваючи ока, я бачу цю красу, що нагадує, що літо незабаром повернеться й ми всією сім’єю знову поїдемо до ласкавого моря. Ще в нашій кімнаті багато іграшок, які я подарував Мите, але він ніяк не звикне до того, що їх потрібно забирати. Тепер ви представляєте, як виглядає моя квартира. Приходите до нас у гості й побачите, як у нас чисто й затишно. Ч